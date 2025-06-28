Выдвижные ворота упали на двух девочек на турбазе в Челябинской области

Пострадавших госпитализировали

В Кыштыме возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после падения выдвижных ворот на двух девочек шести и семи лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Установлено, что ЧП произошло днем 26 июня в гостевом комплексе «Хутор Увильды», расположенном в поселке Рипус. Три девочки пытались закрыть выдвижные ворота, и в какой-то момент они упали на двух из них. Пострадавших госпитализировали с травмами.

«По данным следствия, 52-летний индивидуальный предприниматель ненадлежащим образом исполнил возложенные на него обязанности по безопасной эксплуатации ворот, через которые осуществляется въезд на территорию гостевого комплекса»,— уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.