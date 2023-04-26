Выбросившего из окна женщину магнитогорца отправили в СИЗО

Его обвинили в покушении на убийство

В Магнитогорске Челябинской области молодому человеку, который выбросил из окна женщину, предъявили обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

По уточненным данным, 24-летний молодой человек распивал в компании спиртные напитки и в какой-то момент поссорился с ранее незнакомой ему 32-летней женщиной. Затем он поднял ее с пола и выбросил в окно со второго этажа. Женщина получила перелом поясницы.

«В настоящее время обвиняемый задержан, девушке оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении. По ходатайству следователя СК судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в ведомстве.