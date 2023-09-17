Выброс жидкого металла из печи произошел на миасском предприятии

Пострадавших в результате ЧП нет

Вечером 16 сентября в Миассе Челябинской области на одном из предприятий произошел выброс жидкого металла из печи. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на место выезжали две пожарные машины.

ЧП произошло в десятом часу вечера на предприятии «БРИК», расположенном на улице Привокзальной. По данным ведомства, угрозы распространения огня не было. На месте работали одна автоцистерна и один штабной автомобиль. Также выезжали электрики. Пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются.