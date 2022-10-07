«Вы перевели деньги на Украину»: жители региона жалуются на новую схему мошенничества

Одними из первых с телефонными «разводами» столкнулись снежинцы

Жителям Снежинска стали поступать телефонные звонки от мнимых сотрудников правоохранительных органов или представителей банка. Аферисты сообщают, что абонент якобы пытался перевести деньги на территорию Украины, и теперь ему грозит уголовное преследование. Об этом сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в полиции «запретки».



Мошенники пытаются убедить граждан в том, что их банковская карта заблокирована из-за попытки перевода денег на Украину. Чтобы избавиться от проблемы, нужно «отменить операцию» — сообщить код из СМС или реквизиты карты. После этого средства со счетов доверчивых жителей переходят в карманы киберпреступников.

В полиции напоминают: подобные легенды не имеют ничего общего с реальностью, поэтому не нужно поддаваться на запугивания аферистов. Лучше всего сразу прекратить разговор и позвонить на официальный номер колл-центра банка: телефон указан на обратной стороне карты.