«Второй день рождения отметил»: коркинец рассказал, как случился взрыв газа в соседней квартире

Голубое топливо жителям пострадавшего подъезда обещают вернуть к вечеру

Хлопок газа, случившийся в квартире № 11 по улице 30 лет ВЛКСМ, 175б в городе Коркино, полностью разрушил стену, за которой находится спальня соседского жилья. Его хозяин Сергей Маттис сегодня, 15 июня, рассказал корреспонденту Первого областного информагентства о том, как случилось происшествие.





Хозяин квартиры № 12 накануне, 14 июня, отдыхал дома после рабочей смены. Как вдруг услышал громкий хлопок и звук обрушения.

«Я дремал в зале. Вдруг услышал страшный грохот. С нами живут три собаки — они залаяли, засуетились. Прошел в спальню — увидел руины. Подумал, потолок обвалился. Чуть приоткрыл дверь, смотрю — сосед стоит. У него диван полыхал. Я принес воды, мы вместе потушили мебель. Спросил его, что случилось. Он сказал, что прикурил возле газовой плиты. Сам он весь красный был, обгоревший. В шоке, видимо, пребывал. Скорую и пожарных вызвали. На кухне я конфорку газовую отключил», — рассказал Сергей Маттис.







Супруга мужчины в момент происшествия находилась на работе.

«Мне позвонили знакомые и сказали, что это в нашей квартире взорвалось. У меня паника началась. Звоню мужу — не берет трубку. Я пулей домой. Прихожу и вижу развалины в спальне», — вспомнила события вчерашнего дня Анфиса Гурина.



Этажом ниже живет сын супругов, после взрыва газа входную дверь его квартиры изогнуло внутрь.

«Сейчас собаки у сына, пока мы все тут не восстановим. Второй день рождения отметил. Я хотел в спальне лечь сначала. Меня бы тогда просто придавило стеной», — с завидным спокойствием продолжил коркинец.

В результате обрушения в комнате уничтожены компьютерный стол, монитор и стеклянная стенка. Мы прошли внутрь квартиры № 11. В зале — разорванный ударной волной диван, выбитые стекла окон балкона, сама рама угрожающе свисает над нижними этажами. На кухне раму вынесло полностью, на месте окна — дыра. «Виновницы» трагедии уже нет в углу: плиту забрали на экспертизу. В комнате мы увидели пустую пачку сигарет и пепельницу, возле старой кушетки рассыпалась колода карт.

















В углу коридора стоял пустой кошачий лоток, но совсем не новый по виду.

«Нам сказали, что у него кошка была. Кто-то из сотрудников МЧС ее даже видел. Но вчера здесь двери нараспашку были. Убежала она, наверное. Пострадавшего парня я раньше даже не видел, он снимал здесь квартиру. Досадно, что при таких обстоятельствах пришлось познакомиться», — поделился Сергей Маттис.

Мужчина написал заявление в администрацию Коркинского района с просьбой оказать материальную поддержку, которая, очевидно, понадобится для восстановления комнаты.













«Заявление получено, мы направили его на рассмотрение в соцзащиту. После этого будет принято решение об оказании материальной помощи. Полностью, конечно, ремонт компенсировать не сможем, поскольку причиной взрыва стало неправильное обращение с газом, а несущие конструкции не задеты», — рассказал корреспонденту Первого областного информагентства первый заместитель главы Коркинского района Владимир Шукаев.

Также он сообщил, что газ жителям пострадавшего подъезда — на лестничной площадке вылетели стекла окон и несколько входных дверей оказались повреждены — вернут к вечеру. От хлопка вылетели окна и двери квартиры на пятом этаже — к счастью, там никто не проживал, она давно пустовала.









«Об этом попросили сами жильцы. Перед подачей газа мы у всех проверим договоры на техническое обслуживание оборудования, сотрудники газовой службы проведут проверку плит в квартирах. Только после этого подадут топливо», — подчеркнул замглавы.

Пострадавший от взрыва газа — 25-летний молодой человек — снимал квартиру в этом доме. Он получил ожоги 90% тела и сейчас находится в искусственной коме. По предварительным данным, хлопок был резким и кратковременным, поэтому мужчина получил поверхностные ожоги. За его состоянием следят медики коркинской горбольницы.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).