Второго ребенка из семьи, где погиб от ожогов двухлетний малыш, увезли в челябинскую больницу

Органы соцзащиты Челябинской области инициировали внутриведомственную проверку

Семью, в которой несколько дней назад погиб от ожогов двухлетний малыш, ждет проверка органов социальной защиты. Младший ребенок на это время изъят из семьи, его отправили в больницу. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

По предварительной информации ведомства, мать детей уже лишали родительских прав на старших детей. Семья неоднократно меняла место жительства и какое-то время состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Но ее сняли с учета в сентябре 2020 года.

«Сейчас мы пытаемся понять, насколько качественно сопровождалась эта семья в рамках индивидуальной программы реабилитации. Если подтвердится, что семья состояла на учете, тогда у нас будут очень серьезные вопросы к территориальным управлениям социальной защиты. При выявлении грубых нарушений мы обратимся в уполномоченные органы», — говорят в пресс-службе ведомства.

Напомним, несколько дней назад в одной из квартир микрорайона Вишневая горка скончался двухлетний малыш. Причиной смерти стали ожоги. Позже был задержан отчим ребенка. Мужчина может быть причастен к появлению смертельных травм.