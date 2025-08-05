Вступил в силу приговор челябинцу, который обманул тренера конной школы «Рифей»

Мужчина обещал за взятку 1,5 миллиона помочь женщине избежать заключения

В Челябинске вступил в законную силу приговор местному жителю, который обещал за взятку избавить от заключения тренера конной школы «Рифей», обвиняемую в мошенничестве, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Напомним, тренер Светлана Дубовик, находясь под следствием и надеясь избежать реального срока, нашла знакомых, пообещавших за вознаграждение решить вопрос с работниками правоохранительной и судебной системы. В сентябре 2023 года осужденный сообщил о необходимости передачи ему 1,5 миллиона рублей для дальнейшей передачи взятки, хотя по-настоящему помогать женщине и не планировал. При передаче ему части взятки в сумме 250 тысяч рублей посредница была задержана, денежные средства изъяты.

В мае текущего года несостоявшийся помощник, признавший свою вину, получил за покушение на мошенничество 3 года колонии и штраф 500 тысяч рублей. В апелляционной жалобе сторона защиты просила суд с учетом признания вины и заключения досудебного соглашения приговор изменить и назначить условный срок наказания. Сегодня Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора оставил приговор без изменения.