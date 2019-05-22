/ Вспыхнувший цех пластиковых панелей потушили в Челябинской области

Сотрудники предприятия сумели выйти самостоятельно.

Промзона 21 мая горела не только в Челябинске, но и в Магнитогорске. Там вспыхнул цех пластиковых панелей предприятия «Урал-Пласт». Из здания успели самостоятельно эвакуироваться 16 человек, несмотря на сильное задымление. Прибывшие на место пожарные убедились, что людей в цехе не осталось, и приступили к тушению.

В 20:15 часов пожар локализован на площади 2000 кв.м., а в дальнейшем успешно ликвидирован. В район происшествия направлена лаборатория для замеров проб окружающего воздуха. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар на «Урал-Пласте» тушили 103 человека и 25 единиц техники.