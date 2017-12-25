/ Мужчина обгорел в собственном доме из-за вспыхнувшего телевизора

Ущерб от пожара оценили в 600 тысяч рублей.

В Кунашакском районе из-за воспламенившегося телевизора едва не сгорел частный дом. Пожар произошел в воскресенье, 24 декабря, в селе Новое Курманово. Вызов пожарным поступил после 7 часов вечера. Огнеборцам удалось спасти часть имущества, а также эвакуировать хозяина дома. 51-летнему мужчине потребовалась срочная госпитализация.

Хозяин дома госпитализирован в районную больницу села Кунашак с ожогами рук и лица 3 степени тяжести. Огнем повреждены внутренние помещения дома на площади 64 квадратных метра, уничтожена часть имущества. Материальный ущерб от пожара составил около 600 тысяч рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области».

Пожар тушили 5 человек и 2 единицы техники из сел Кунашак и Муслюмово.