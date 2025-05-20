Врачи из Троицка предстанут перед судом за мошенничество

Медиков обвиняют в вымогательстве денег на оплату наркоза

В Троицке завершили расследование уголовного дела в отношении врача-отоларинголога и анестезиолога-реаниматолога, которых обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, 19 февраля они обманным путем получили деньги от матери пациента за якобы необходимый платный наркоз. Деньги врачи потратили на личные нужды, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемых в совершении преступления по статье „Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения“», — отмечают в пресс-службе.

Пока шло следствие, медики вернули женщине деньги до последней копейки. Тем не менее уголовное дело направлено в суд.