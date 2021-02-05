Врачи из Коркино спасли малышку, которая наглоталась опасных таблеток

Пока не видели взрослые, девочка добралась до аптечки

«Такие случаи не единичны. Дети младшего возраста часто интересуются лекарственными препаратам, которые случайно попадают к ним в руки. К счастью, родители девочки вовремя обратились за помощью к нам, когда состояние девочки было удовлетворительным»,

— рассказал нашим коллегам из издания «Горняцкая правда» главный врач детской городской больницы Коркино Александр Земянский.

Несчастный случай произошел в ночь на пятницу, 5 февраля. В Коркино четырехлетняя девочка наглоталась таблеток из домашней аптечки. Врачам пришлось спасать дошкольнице жизнь.По словам родителей, кроха съела порядка 10 таблеток, которые не предназначены для детей младше 12 лет. Это значит, что девочке грозила опасность.В стационаре малышке промыли желудок. А утром девочку отпустили домой.