Врач из Миасса перечислил мошенникам более 4 млн рублей

Неизвестные использовали сложную схему обмана

В Миассе 45-летний врач после общения с «главврачом» и «сотрудниками ФСБ» лишился автомобиля и личных сбережений. Мошенники вынудили его перевести деньги якобы на безопасные счета, угрожая возбуждением дела о финансировании недружественной страны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала потерпевшему пришло сообщение якобы от главврача поликлиники, которая сообщила о проверке ФСБ и попросила связаться с сотрудниками ведомства. Для достоверности женщина приложила фотографию документа с печатью. Врач позвонил по указанному номеру, и «сотрудники ФСБ» сообщили, что от его имени была попытка перевода денег в недружественную страну. Мужчине настойчиво рекомендовали задекларировать все имеющиеся сбережения, а потом перевести их на безопасный счет.

«После мошенники заставили его продать личный автомобиль стоимостью около 750 тысяч рублей, а вырученные деньги вместе с семейными накоплениями перевести по указанным реквизитам. Общий ущерб составил более четырех миллионов рублей»,— уточнили в ведомстве.

Перечислив неизвестным крупную сумму, врач понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Подозреваемых разыскивают.

В МВД напомнили, что безопасных счетов не существует. Кроме того, не следует вести разговоры о деньгах с незнакомцами.