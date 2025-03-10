Возле Снежинска в ДТП погибла 37‑летняя женщина

Она не была пристегнута ремнем безопасности

Вечером 10 марта на третьем километре автодороги «Подъезд ко второму КПП Снежинска» произошло ДТП с погибшей. Автомобиль Chevrolet Aveo, которым управляла неустановленная женщина, выехал на полосу встречного движения в разрешенном для маневра месте и столкнулся с машиной Daewoo Nexia. За рулем второго авто находилась женщина 1988 года рождения. В момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности, отмечают в Госавтоинспекции.





Водитель Daewoo от полученных травм скончалась на месте. Четверых пассажиров, в том числе пятилетнего ребенка, и водителя Chevrolet увезли в больницу. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.