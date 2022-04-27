Возле школы в Челябинской области дети нашли гадюку

Спасатели выловили змею и вывезли за пределы поселка

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Сегодня, 27 апреля, в поселке Локомотивном школьники обнаружили маленькую гадюку, пригревшуюся на асфальте, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Дети не притронулись к змее, а сразу сообщили о находке учителям.

«Спасатели Локомотивного отряда прибыли на место происшествия и обследовали весь пришкольный участок. Когда змею обнаружили в кустах у здания школы, то поймали при помощи „удавки“ и, посадив в мешок, вывезли за поселка», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, с приходом тепла в национальном парке «Зигальга» начался массовый выход из спячки ядовитых гадюк.

Об укусах гадюками южноуральцев в прошлом году читайте в нашем материале.

