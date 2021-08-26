Возле нацпарка «Зигальга» вспыхнул пожар

Для его тушения инспекторы прошли почти пять километров по горной местности

Утром 26 августа инспекторам «Зигальги» пришлось тушить пожар на границе с нацпарком. В районе хребта Бакты вспыхнул пожар. В национальном парке рассказали, что спасать хребет пришлось вручную: инспекторы преодолели путь почти в пять километров с ранцами за спиной и другим противопожарным инвентарем.

«Сейчас возгорание локализовано, вокруг вручную сделана защитная полоса. За обстановкой наблюдают. В мае этого года сотрудники национального парка участвовали в тушении пожара на территории Месединского лесничества. Там из-за не потушенного туристами костра выгорело больше 5 гектаров», — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Стоит отметить, что в Челябинской области ряд районов уже ввели особый противопожарный режим: в Брединском, Октябрьском, Кунашакском, Чесменском, Еткульском районах и Миассе запрещен въезд в леса. Сегодня к ним присоединился Саткинский район. На территории Агаповского района с 25 августа введен режим чрезвычайной ситуации по засухе. Режим ЧС объявлен в Карталинском и Красноармейском районах. Только накануне в регионе устранили 26 лесных пожаров.

Но некоторые туристы до сих пор беззаботны и не представляют опасности от разведенного в лесу костра. В минувшую субботу от оставленного отдыхающими огня чуть не сгорел хребет Зюраткуля.