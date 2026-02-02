Возле Чебаркуля ограничили движение по трассе М-5

На 1795 километре столкнулись грузовики

На трассе М-5 в районе Чебаркуля столкнулись две грузовые машины. Они ехали в одном направлении в сторону Челябинска. ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции. Ранен один человек, сообщает Упрдор «Южный Урал». На месте работают сотрудники ГАИ. Водителям советуют ехать через Мисяш.

По информации Госавтоинспекции, на 1795 километре трассы движение осуществляется только по одной полосе в сторону южноуральской столицы. Полицейские регулируют поток на месте происшествия. Также сотрудники Госавтоинспекции осуществляют все необходимые процессуальные действия для устранения помех движению.