Возбуждено уголовное дело по факту падения дерева на школьницу в Челябинске

Девочка получила переломы ноги и руки.

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В Челябинске травмирование восьмилетней девочки упавшим деревом переросло в уголовное дело. Следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств произошедшего, в том числе должностных лиц, отвечающих за обеспечение своевременного спила деревьев», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел вечером 28 октября в одном из дворов Советского района. На школьницу упало дерево, с травмами ее доставили в больницу. Родители девочки обратились в полицию. Пострадавшая находится в отделении реанимации.