Возбуждено уголовное дело об организации нелегальной миграции более 10 тысяч иностранцев в Челябинской области

Группа злоумышленников предоставляла миграционные услуги за денежное вознаграждение

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, занимавшихся организацией незаконной миграции (ст. 210 УК РФ) на территории региона. Выявлены пять предполагаемых руководителей и десять участников группировки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники предоставляли иностранцам миграционные услуги за денежное вознаграждение. Преступное сообщество состояло из четырех обособленных групп. Одна из них занималась подготовкой поддельных трудовых договоров и поиском собственников жилья на территории Челябинска и области, по адресам которых регистрировали мигрантов. Другая группа отвечала за оформление фиктивных браков между россиянами и иностранцами. Участники третьей и четвертой групп якобы принимали экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

«Своими противоправными действиями фигуранты способствовали незаконному пребыванию в России более 10 тысяч иностранных граждан», — прокомментировала Ирина Волк.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и другие факты криминальных деяний фигурантов.