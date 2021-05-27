Возбуждено дело по факту мошенничества на авиапредприятии Магнитогорска

Преступление выявили сотрудники ФСБ по Челябинской области

Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили мошенничество в крупном размере в дирекции аэропорта Магнитогорска. В пресс-службе регионального УФСБ рассказали, что документы переданы в Южно-Уральское линейное управление МВД на транспорте.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в крупном размере — ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигурантов пока нет.

Ранее наш сайт сообщал, что здание магнитогорского аэропорта, которое принадлежит государству, выставлено на торги. Приватизируют 42 га территории, 59 зданий и самолет.