Воспитателя уволили после жалоб детей на побои в лагере в Челябинской области

В администрации учреждения факт рукоприкладства отрицают

Из лагеря «Карагайский» Верхнеуральского района уволили воспитателя, на которую пожаловались дети. Об инциденте Первому областному информагентству рассказала заместитель директора лагеря Наталья Чикалова.

«Факта избиения детей не было. Воспитатель пытался изъять телефон у ребенка, который отказался его сдать. Воспитателя уволили. Лагерь работает в штатном режиме. С детьми проведена воспитательная беседа, взяты необходимые расписки. Конфликт был спровоцирован вожатой. Она настроила детей против воспитательницы, которая работает много лет круглогодично. Таких инцидентов, связанных с ней, ранее не было. Она работала с детьми, которые стоят на особой социальной защите. Никогда никаких фактов рукоприкладства с ее стороны не было», — сообщили в лагере.

Вожатая шестого отряда, в котором произошел инцидент, не согласна с мнением администрации.

«Воспитатель с первого дня начала угрожать детям: „Если будете меня не слушаться, буду вас бить ремнем“. От других вожатых были рассказы о том, как она запирала детей в туалете, била, таскала за ноги», — написала в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте» вожатая шестого отряда лагеря «Карагайский» Алиса Корецкая.

Ранее в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, в котором воспитатель с силой тормошит девочку на кровати, а дети кричат: «Уберите от нее руки».

Прокуратура начала проверку.

Автор: Алексей Борякин