Из лагеря «Карагайский» Верхнеуральского района уволили воспитателя, на которую пожаловались дети. Об инциденте Первому областному информагентству рассказала заместитель директора лагеря Наталья Чикалова.
«Факта избиения детей не было. Воспитатель пытался изъять телефон у ребенка, который отказался его сдать. Воспитателя уволили. Лагерь работает в штатном режиме. С детьми проведена воспитательная беседа, взяты необходимые расписки. Конфликт был спровоцирован вожатой. Она настроила детей против воспитательницы, которая работает много лет круглогодично. Таких инцидентов, связанных с ней, ранее не было. Она работала с детьми, которые стоят на особой социальной защите. Никогда никаких фактов рукоприкладства с ее стороны не было», — сообщили в лагере.
Вожатая шестого отряда, в котором произошел инцидент, не согласна с мнением администрации.
«Воспитатель с первого дня начала угрожать детям: „Если будете меня не слушаться, буду вас бить ремнем“. От других вожатых были рассказы о том, как она запирала детей в туалете, била, таскала за ноги», — написала в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте» вожатая шестого отряда лагеря «Карагайский» Алиса Корецкая.
Ранее в группе «Черное и Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, в котором воспитатель с силой тормошит девочку на кровати, а дети кричат: «Уберите от нее руки».
Прокуратура начала проверку.
Автор: Алексей Борякин