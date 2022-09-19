Воспитатель из Челябинской области перевела почти миллион рублей мошенникам

Женщина поверила в слова злоумышленников о легком заработке на бирже

61-летний воспитатель из детского сада в Кыштыме попыталась заработать на бирже, но лишилась почти миллиона рублей. Злоумышленники заставили жертву взять несколько кредитов, чтобы получить мнимую прибыль, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиции женщина рассказала, что оставила онлайн-заявку на сайте организации, которая занимается инвестициями. Затем ей позвонил «представитель брокерской фирмы» и рассказал о том, как можно получать дополнительный заработок. Для этого воспитателя убедили пополнить виртуальный счет — внести 10 тысяч рублей на указанный на сайте номер телефона. Женщина условие выполнила.

Общение с «брокерами» жительница Кыштыма продолжила в мессенджерах, где ей присылали обучающие видеозаписи и теоретический материал о том, как зарабатывать в брокерских компаниях. Женщина захотела продолжить заниматься инвестициями и перевела на указанный злоумышленниками счет 100 тысяч рублей. Также она скачала приложение, с помощью которого могла отслеживать свой «заработок». Спустя время ей сообщили, что нужно вложить еще деньги, чтобы увеличить шанс получения большей прибыли. Потерпевшая оформила два кредита в разных банках, а затем перевела полученные деньги несколькими операциями на разные счета, которые ей диктовали по телефону.

Через день мошенники сказали, что могут помочь вывести полученную прибыль и перевели почти шесть тысяч рублей на банковский счет женщины. Но затем снова сказали о необходимости пополнить счет. Воспитатель оформила очередной кредит и отправила деньги.

Мнимым брокерам полученного показалось мало, и они потребовали сделать обязательную страховку счета, которая стоит 125 тысяч рублей. На ответ потерпевшей об отсутствии денег мошенник пригрозил блокировкой приложения. Программа действительно отключилась, а «брокеры» перестали выходить на связь.

В МО МВД России «Кыштымский» возбудили уголовное дело за мошенничество (часть 3 статьи 159 УК РФ).