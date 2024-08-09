Воспитанница детского лагеря под Ашой выпала из окна

Девятилетняя девочка получила травмы

Прокуратура Аргаяшского района провела проверку в детском лагере «Голубая волна» после несчастного случая с его воспитанницей. Девятилетняя девочка выпала из окна корпуса и получила травмы, сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что 5 июня во время тихого часа девятилетняя школьница, играя, залезла на подоконник, потеряла равновесие и выпала из окна второго этажа.

Прокурорская проверка установила, что инцидент спровоцирован отсутствием контроля за детьми со стороны педагогических работников. В этой связи начальнику управления образования района внесено представление, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Администрацией лагеря проведены внеплановые инструктажи по технике безопасности среди работников и воспитанников, из свободного доступа изъяты ручки от пластиковых окон во избежание их произвольного открывания.

Директор лагеря привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций) и заплатит штраф 10 тысяч рублей.