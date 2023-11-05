Восьмилетний школьник утонул на водоеме в Челябинской области

Трагедия произошла накануне в праздничный день

В Аргаяшском районе Челябинской области накануне, 4 ноября, пропал восьмилетний мальчик. Ближе к вечеру волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что ребенок найден погибшим. Информацию они разместили на своих страницах в соцсетях.

Трагедия произошла в деревне Яраткулова. Известно, что в праздничный день школьник отправился на прогулку на велосипеде, но домой не вернулся. Волонтеры приступили к поискам, и спустя пару часов сообщили, что ребенок найден погибшим.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что трагедия произошла на местном водоеме:

«Сотрудниками полиции были организованы оперативно-следственные мероприятия: на берегу пруда были обнаружены детские следы ног. Спасателями Кыштымского поисково-спасательного отряда на лодке, в 60 метрах от берега и на глубине 1,5 метра было обнаружено тело ребенка, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции»,— уточнили в ведомстве.

При этом, по словам спасателей, толщина льда на водоеме составляет всего три сантиметра.

Сотрудники МЧС призвали родителей рассказывать детям об опасности тонкого льда во избежание трагедий.