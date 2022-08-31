Восемь вагонов сошли с рельсов на станции в Челябинской области

Происшествие на движение других поездов не повлияло

Вечером 30 августа в Челябинской области на железнодорожном пути необщего пользования сошли с рельсов восемь груженных глиной вагонов. Карталинская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили утром 31 августа в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в 22:50 на железнодорожном пути АОР «Народное предприятие „Челябинское рудоуправление“», примыкающем к станции Нижнеувельская Южно-Уральской железной дороги. При подаче 40 вагонов на путь общего пользования локомотивом ЧМЭ3-4265 с рельсов сошли восемь вагонов, два из которых опрокинулись на бок.

«Происшествие на движение поездов не повлияло. Пострадавших в результате схода нет. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Предварительная причина схода вагонов — ненадлежащее содержание железнодорожного пути, гнилость шпал»,— рассказали в ведомстве.

Карталинская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

21 августа на станции Нижнеувельской локомотив проследовал на тупиковый путь и врезался в груженые вагоны и здание столярного цеха. В результате вагоны сошли с рельсов, а часть здания оказалась разрушена.