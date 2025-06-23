Восемь машин столкнулись на северо-западе Челябинска

Пострадали двое, в том числе младенец

В Челябинске устанавливаются обстоятельства массовой аварии на северо-западе города. На улице Ворошилова утром в понедельник, 23 июня, столкнулись сразу восемь автомобилей, сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 38-летний водитель Mitsubishi Lancer столкнулся с Honda Freed под управлением 44‑летней женщины. От удара машина автоледи изменила траекторию движения и врезалась в припаркованные Audi 80, Toyota Carina, Chevrolet Spark и «Лада-Калина». Водитель же Mitsubishi столкнулся с попутно двигавшимся Opel Astra, а Opel, в свою очередь, зацепил Haval Jolion.

«В результате массовой аварии телесные повреждения получили водитель Honda и пассажир Opel — младенец 2025 года рождения, находившийся на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи», — рассказали в ГАИ.

На место происшествия прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств массового ДТП.

Госавтоинспекция Челябинска призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, исключить использование мобильных телефонов и электронных устройств во время движения, а также выбирать безопасную скорость с учетом дорожных и погодных условий.