Восемь лет «строгача» дали жителю Челябинской области за сбыт наркотиков

Таким образом коркинец подрабатывал

В Челябинске вынесли приговор 25-летнему жителю Коркино, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков. Мужчина проведет восемь лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину задержали в ноябре 2023 года. В ходе досмотра его автомобиля полицейские обнаружили 165 свертков с наркотиком общей массой около 100 граммов. Тогда еще подозреваемый сообщил, что решил подзаработать и связался с неизвестными, которые и предложили ему распространять запрещенное вещество через тайники.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Наказание мужчине назначено с учетом отсутствия судимости, положительной характеристики и способствования раскрытию преступления.