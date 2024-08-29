Volkswagen заехал под грузовик в Ашинском районе

Водитель легкового автомобиля погибла на месте

В Ашинском районе устанавливаются обстоятельства смертельной аварии с участием большегруза, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

ДТП произошло сегодня, 29 августа, в 07:40 утра на 1569-м километре автодороги М-5 «Урал» Москва — Челябинск.

Сообщается, что автомобиль Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения в месте, где такой выезд запрещен, где врезался в шедший навстречу КамАЗ с полуприцепом.

Водитель легкового автомобиля, 55-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту аварии начата проверка. На дороге временно введено реверсивное движение, уточнили в Госавтоинспекции.