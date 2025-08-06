Военсуд в Магнитогорске вынес приговор призывнику-вымогателю

Парень требовал деньги, угрожая сослуживцам расправой

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор призывнику за вымогательство с применением насилия. В колонии парень проведет 9 лет, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что зимой этого года военнослужащий, находясь в казарме, потребовал от своего сослуживца 50 тысяч рублей и избил его. После он забрал 210 тысяч рублей у другого сослуживца, угрожая ему расправой.

В ходе расследования также выяснилось, что 4 февраля призывник уже был осужден за неуставные взаимоотношения и вымогательство, тогда ему назначили 6 лет колонии.

С учетом уже вынесенного приговора суд назначил парню 9 лет колонии общего режима, а также штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.