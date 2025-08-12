Военный суд в Екатеринбурге отправил в колонию челябинца за экстремистские призывы в Сети

Мужчина, задержанный год назад, осужден на 6 лет общего режима

Центральный окружной военный суд (Екатеринбург) вынес приговор жителю Южного Урала за деятельность террористического характера, которая была пресечена сотрудниками УФСБ по Челябинской области в августе 2024 года, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий был обнаружен и задержан челябинец, являющийся сторонником запрещенной террористической организации, а также активным участником оппозиционных интернет-сообществ.

«Мужчина разместил в публичном доступе — в интернете — комментарии, содержавшие призывы к терактам в отношении представителей органов государственной власти, что является общественно опасным деянием и влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

Следственным органом УФСБ в отношении южноуральца возбуждено и расследовано уголовное дело. Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишением права администрирования сайтов на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил.