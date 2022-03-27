Военный медик из Чебаркуля погиб на Украине

У Николая Павлова остались жена и маленькая дочь

В ходе спецоперации на Украине погиб 31-летний фельдшер из Чебаркуля Николай Павлов. Информацию о гибели военнослужащего корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили в правительстве Челябинской области.

Как сообщила в группе «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте» супруга Николая Павлова Арина, прощание с военным медиком состоится 28 марта в 13:00 в Храме Преображения Господня в Чебаркуле.

Напомним, 26 марта в Чебаркуле простились со старшим прапорщиком Антоном Глазковым, который также погиб во время спецоперации на Украине.

25 марта в Магнитогорске похоронили 19-летнего солдата Александра Бондарева.