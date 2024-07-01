Военнослужащий по неосторожности застрелил товарища в Челябинской области

ЧП случилось во время охоты

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему лейтенанту, случайно застрелившему друга (статья 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

ЧП случилось 24 декабря прошлого года в Троицком районе. Шестеро мужчин ушли на охоту на кабана. Виновный выстрелил в сторону товарища, предполагая, что там может находиться дичь. Потерпевший получил ранение головы и скончался в Челябинской областной больнице спустя две недели.

«Виновному назначено наказание в виде ограничения по службе с удержанием части денежного довольствия в доход государства», — сообщили в пресс-службе суда.

Также осужденный должен выплатить по одному миллиону рублей супруге и сыну погибшего. Оружие у виновного конфисковали, он лишен права заниматься охотой на срок два года.

Автор: Виктория Ахрарова