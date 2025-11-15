Челябинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего из Челябинской области к 11 годам лишения свободы за две самоволки, сообщили в пресс-службе суда.
В конце октября 2022 года челябинец решил отдохнуть и самовольно оставил воинскую часть. В конце марта 2023-го он явился в военный следственный отдел с желанием продолжить службу.
Но уже в конце ноября того же года военнослужащий не явился в воинскую часть в установленный срок и на протяжении года находился у себя дома. В ноябре 2024-го его задержали.
Военнослужащему предъявили обвинение в самовольном оставлении части в период мобилизации. Суд назначил ему 11 лет колонии общего режима.