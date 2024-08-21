Военнослужащий из Челябинска получил срок за прогулку с гранатой

В колонии мужчина проведет полтора года

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за прогулку по городу с гранатой, сообщили в пресс-службе суда.

В 2023 году мужчина, находясь в блиндаже, нашел осколочную гранату со взрывателем. Он решил оставить ее себе и положил в рюкзак. В отпуск военнослужащий тоже отправился с гранатой. Сначала он хранил ее в шкафу в своем доме в Челябинске, а в один из дней отпуска положил ее в карман куртки и отправился на прогулку. В этот момент его задержали полицейские.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и ношении взрывчатых устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ). Его приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.