Военнослужащему из Челябинской области дали пять лет колонии за неявку из отпуска

Мужчина уклонялся от службы более полугода

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему сержанту, который после отпуска не вернулся в воинскую часть, сообщили в пресс-службе суда.

Военные полицейские задержали мобилизованного, который после отпуска должен был вернуться к месту службы в Донбассе, но более полугода уклонялся от своих обязанностей.

В его отношении было возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении места службы (часть 5 статьи 337 УК РФ). Суд назначил мужчине пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.