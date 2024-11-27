Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему сержанту, который после отпуска не вернулся в воинскую часть, сообщили в пресс-службе суда.
Военные полицейские задержали мобилизованного, который после отпуска должен был вернуться к месту службы в Донбассе, но более полугода уклонялся от своих обязанностей.
В его отношении было возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении места службы (часть 5 статьи 337 УК РФ). Суд назначил мужчине пять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.