После жалоб срочников в танковой дивизии Чебаркуля отстранили от работы военнослужащего

Инцидент находится на контроле уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Военнослужащего, на которого пожаловались срочники в воинской части в Чебаркуле уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко, отстранили от работы на время проведения проверки. Об этом сегодня, 28 мая, корреспонденту ИА «Первое областное» сообщила омбудсмен.

«Одного из военнослужащих отстранили от работы на время проведения проверки из-за неуставных отношений. Я разговаривала с солдатами-срочниками из Перми. Остальных будут опрашивать в период проверки», — уточнила Юлия Сударенко.

Напомним, в танковой дивизии под Челябинском избиению подверглись солдаты-срочники из Перми. Об инциденте узнала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Провести проверку омбудсмена попросил коллега из Пермского края Павел Миков.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области посоветовала солдатам и их родственникам не умалчивать о фактах неуставных отношений и сообщать в правоохранительные органы.