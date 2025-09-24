Военнослужащего осудили за вымогательство 1,8 млн рублей в Челябинской области

Мужчина вынудил участника СВО перевести ему крупную сумму, угрожая расправой

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор призывнику по уголовному делу о вымогательстве. Мужчина заставил участника СВО отдать ему 1,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Все произошло в ноябре 2024 года. Подсудимый, угрожая бойцу физической расправой, заставил его отдать ему 800 тысяч рублей. Но этого мужчине показалось недостаточно. Он отобрал у потерпевшего телефон и перевел с его банковского счета на счета своих знакомых еще более миллиона.

Вину призывника доказали благодаря камерам, сведениям из банков и показаниям свидетелей. Кроме того, часть денег у него обнаружили в спальном комплекте в казарме воинской части. За вымогательство в особо крупном размере он получил 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, мужчину обязали возместить причиненный ущерб.

Приговор в законную силу не вступил.