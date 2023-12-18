Военнослужащего из Челябинской области осудили за самоволку

В тюрьме он проведет пять лет

В Магнитогорске Челябинской области осудили военнослужащего, который не явился в войсковую часть после отпуска. Ему предстоит провести в колонии пять лет, сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

Известно, что южноуралец участвовал в спецоперации, где получил ранение. Затем был отправлен в отпуск. 19 декабря 2022 года он должен был явиться после отпуска в войсковую часть, дислоцированную в Оренбургской области, однако мужчина остался дома. 31 июля 2023 года его разыскали и задержали.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело о самовольном оставлении места службы в период мобилизации. Суд учел активное способствование обвиняемого расследованию преступления, наличие на иждивении ребенка и характеристики мужчины и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.