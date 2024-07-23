Военнослужащего из Челябинской области осудили на десять лет за самоволки

Рядовой уклонялся от службы более года

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, обвиняемому в самовольном оставлении места службы. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что парень должен был вернуться из отпуска в войсковую часть, расположенную в Оренбургской области, 12 августа 2022 года. Однако в указанный день он не явился. Отыскать беглеца удалось год спустя — 6 сентября 2023 года сотрудники военной комендатуры задержали его в Верхнеуральском районе.

«В связи с расследованием уголовного дела рядового прикомандировали к одной из воинских частей Челябинской области. Опасаясь наказания за совершенное преступление, 6 октября 2023 года он самовольно оставил место службы и вновь проживал в Верхнеуральском районе до задержания полицией 30 января 2024 года», — уточнили в суде.

В результате в отношении рядового за две самоволки возбудили уголовное дело по частям 4 и 5 статьи 337 УК РФ. В колонии он проведет десять лет. Приговор не вступил в законную силу.