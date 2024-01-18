Водителю из Златоуста вынесли приговор за гибель трех пассажиров в ДТП

Еще одна пострадавшая получила тяжелые травмы

Сосновский районный суд вынес приговор 25-летнему жителю Златоуста. Его признали виновным в гибели троих человек в аварии. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ДТП случилось поздним вечером 18 мая. Мужчина за рулем Lada на дороге «Обход Челябинска» не уступил дорогу грузовику, выехал за пределы проезжей части и вылетел в кювет.

В салоне авто находились четверо пассажиров, они не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте происшествия скончались две 22-летние девушки, 22-летний мужчина умер в больнице, 20-летняя пассажирка получила тяжелые травмы.

«Виновному назначено наказание в колонии-поселении на срок три года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто», — рассказали в региональной прокуратуре.

Также он должен выплатить родственникам погибших моральную компенсацию на сумму 2,5 млн рублей.