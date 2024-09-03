Водителя зажало между двумя фурами после ДТП под Златоустом

Спасателям пришлось разрезать кабину авто

На трассе М-5 под Златоустом после столкновения грузовых автомобилей Volvo и JAC одного из водителей зажало в кабине. Как известно, фуры ехали в одном направлении — одна машина въехала в попутную. Как рассказали в министерстве общественной безопасности Челябинской области, водитель JAC был настолько плотно зажат между двумя машинами, что даже осмотреть его не было возможности.

Кабину водителя смогли расчистить при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Как только водитель оказался в поле видимости, врачи скорой помощи ввели ему обезболивающее. После этого фуру пришлось разбирать по частям: срезать двери, стойки, отжимать приборную панель и рулевую колонку.

Водителя госпитализировали, у него многочисленные переломы, в том числе открытые. Обстоятельства ДТП будут установлены позже.