Водителя из Варны посадили на 15 суток за злостное игнорирование ПДД

На 57-летнего мужчину составили 80 протоколов

В Варне задержали 57-летнего водителя, более 100 раз нарушившего правила дорожного движения с начала года. Комплексы фотовидеофиксации на дорогах области зафиксировали, как мужчина превышает скорость, игнорирует светофоры и пренебрегает ремнем безопасности.

При этом штрафы, общая сумма которых превысила 120 тысяч рублей, южноуралец тоже не платил.

«Сотрудники Госавтоинспекции составили на мужчину 80 протоколов о неуплате штрафов в срок, предусмотренный КоАП РФ. Материалы направлены в мировой суд, который назначил водителю административный арест сроком на 15 суток», — рассказали в полиции.

Напомним, ранее госавтоинспекторы Магнитогорска задержали 49-летнего владельца внедорожника, в отношении которого в текущем году комплексами фотовидеофиксации в различных городах России также было зафиксировано 100 фактов нарушений ПДД.