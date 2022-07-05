Водителя фуры насмерть придавило кабиной на трассе в Челябинской области

Мужчина хотел провести необходимый ремонт, но допустил ряд ошибок

На трассе М-5 в Златоусте водитель фуры погиб по колесами своего автомобиля во время проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло днем 4 июля на 1737-м километре трассы. Водитель и владелец автомобиля МАН остановился на трассе, чтобы отремонтировать свою машину. Он поддомкратил кабину, выставил ее на газобетонные блоки и приступил к ремонту. В какой-то момент кабина упала прямо на водителя, от полученных травм он скончался на месте.

«Спасатели Златоустовского отряда областной поисково-спасательной службы и восьмой пожарной части произвели деблокировку водителя фуры»,— уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится проверка.