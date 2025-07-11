Водителя челябинского автобуса № 22а арестовали на неделю

Мужчина допустил падение пассажира и был без прав

Из-за резкого торможения на Копейском шоссе у здания №5/1 в салоне автобуса № 22а упал пенсионер. Он получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у водителя транспорта не было удостоверения, и отстранили его от работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая, что лишенный прав водитель осуществлял перевозку пассажиров, его действия квалифицированы как представляющие серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан»,— отмечают в Госавтоинспекции.

На мужчину также составили протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил применения ремней безопасности, управление транспортом при наличии неисправностей и без диагностической карты. Районный суд вынес решение: административный арест на семь суток.

Сейчас проверяют компанию-перевозчика, которая допустила к управлению автобусом водителя, не имеющего на это права.