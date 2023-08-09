Водителя-бесправника в Челябинской области в третий раз остановили за рулем автомобиля

На злостную нарушительницу завели уголовное дело

В селе Октябрьском сотрудники ГИБДД остановили 44-летнюю местную жительницу за рулем ВАЗ-2112. Оказалось, что женщина в третий раз попадается с одним и тем же серьезным нарушением, за что на нее завели уголовное дело. Подробности рассказали в пресс-службе областной полиции.

При проверке документов полицейские выяснили, что в январе этого года за вождение в состоянии опьянения женщину лишили прав на полтора года. Несмотря на это, в марте она села за руль и ее вновь остановили сотрудники ГИБДД. За езду без прав ей назначили 100 часов обязательных работ.

В июне женщину привлекли к административной ответственности в третий раз — вновь за вождение без удостоверения — и вновь назначили 100 часов обязательных работ.

Теперь, после очередного нарушения, в полиции возбудили уголовное дело. Мерой пресечения подозреваемой избрали обязательство о явке.

Напомним, ранее на трассе в Челябинской области остановили пьяного водителя рейсового автобуса. В салоне ехали 25 пассажиров.