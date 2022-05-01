Водители сообщают о пробках на трассе М-5 в Челябинской области

Под Усть-Катавом массовая авария с фурами

Вечером 30 апреля на трассе М-5 под Усть-Катавом произошло столкновение трех грузовиков. В результате ДТП возникла многокилометровая пробка, сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщениям автомобилистов, авария произошла на мосту около деревни Ишимбаево. Движение было полностью парализовано. Даже утром 1 мая, по словам водителей, на мосту сохранялся серьезный затор.

«Авария перед Усть-Катавом, движение на мосту стоит»,— написала пользователь Снежана Александрова в сообществе «Трасса М-5 Уфа — Челябинск».

«Реверс никто не регулирует, встречку на Уфу лишь иногда пропускают»,— добавил Альберт Хисматуллин.

«В сторону Уфы пробка после Усть-Катава, до сих пор две фуры стоят»,— уточнила Мария Авдеева.

Действительно, судя по картам, большая пробка сохраняется от Малого Бердяша до Миндишево.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.