Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в центре Челябинска

Спасателям пришлось деблокировать пострадавших

Вечером 25 апреля в центре Челябинска столкнулись два автомобиля. Как сообщили в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, помощь медиков потребовалась обоим водителям, а также их пассажирам.

Авария произошла в 21:05 напротив дома № 38 на проспекте Ленина. По предварительным данным, 34-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Лада-Гранта», поворачивая налево, не уступила дорогу движущемуся прямо 22-летнему водителю ВАЗа.

В результате столкновения водители и пассажиры оказались заблокированы в автомобилях. С помощью специального инструмента спасатели Челябинской городской службы спасения деблокировали водителя «Лады-Гранта», а также 20-летнюю пассажирку ВАЗа.

Все обстоятельства выясняются, проводится проверка.

Днем 25 апреля в Сосновском районе водитель автомобиля «Лада» врезался в такси «Датсун». Обошлось без пострадавших.