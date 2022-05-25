Водители двух автомобилей погибли в лобовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области

Еще один человек получил тяжелые травмы

Вечером 24 мая в районе стелы Европа — Азия на трассе М-5 в Челябинской области произошло лобовое столкновение двух иномарок. В результате два человека погибли, еще один госпитализирован с травмами, сообщили утром 25 мая в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Участниками аварии стали автомобили «Шевроле-Лачетти» и «Форд-Фокус». Удар был такой силы, что салоны машин оказались сильно деформированы. В результате погибли оба водителя. Пассажирка «Форда» получила серьезные травмы.

«Деблокировать тела погибших и пострадавшей удалось только при помощи гидравлического инструмента. Женщину с травмами сразу же после извлечения из салона передали сотрудникам скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работали спасатели миасского отряда региональной поисково-спасательной службы, сотрудники служб экстренного реагирования Златоуста и Миасса и полицейские.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

Напомним, днем 24 мая под Ашой на трассе М-5 столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.