Водителей предупредили о пробках на трассе М-5 на границе Челябинской области и Башкирии

На территории соседнего региона перекрыли трассу из-за ДТП с возгоранием

Сегодня, 3 февраля, в Иглинском районе Башкортостана столкнулись два грузовика, в результате одна из машин загорелась. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, участок трассы М-5 перекрыт, в связи с этим могут возникнуть пробки на границе регионов.

Уточняется, что ЧП произошло на 1535 километре трассы. Сейчас на месте аварии работают сотрудники спецслужб.

«На месте ликвидируют последствия происшествия, в связи с чем наблюдается затруднение в движении на границе регионов в направлении Республики Башкортостан. Госавтоинспекция просит водителей на некоторое время отказаться от поездок в данном направлении и останавливаться на специализированных стоянках на отдых, либо искать пути объезда»,— сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД Башкортостана.