Водитель «восьмерки» погиб в столкновении с УАЗом в Челябинской области

Владелец ВАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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Водитель отечественной легковушки протаранил УАЗ и погиб в Челябинской области. ДТП произошло на 27 километре автодороги Кыштым — Слюдорудник — Большие Егусты в воскресенье, 30 августа, утром.

«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2108, на изгибе дороги вправо не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением водителя 1971 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

На месте происшествия от полученных травм скончался 42-летний водитель ВАЗа. С телесными повреждениями с места аварии госпитализировали 19-летнего пассажира отечественной «легковушки».

Добавим, сотрудники ГИБДД установили, что ранее водителя «восьмерки» привлекали к административной ответственности за управление в состоянии опьянения, а также за отказ от медосвидетельствования.