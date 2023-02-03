Водитель Volkswagen сбил троих человек в челябинском микрорайоне

Пострадавших увезли в больницу

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Сегодня, 3 февраля, на улице Петра Столыпина в микрорайоне Парковый-2 в Челябинске 36-летний водитель Volkswagen Golf сбил троих человек и врезался в электроопору, сообщили в ГИБДД по городу.

Сначала водитель сбил мужчину, переходившего проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

«После этого водитель изменил траекторию движения и сбил еще двух пешеходов, а затем врезался в электроопору»,— рассказали в Госавтоинспекции.

В результате происшествия пострадали 33-летний мужчина, 23-летняя и 30-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.

Жители микрорайона регулярно жалуются на отсутствие лежачих полицейских возле остановочных комплексов по улице Петра Столыпина.