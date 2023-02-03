Сегодня, 3 февраля, на улице Петра Столыпина в микрорайоне Парковый-2 в Челябинске 36-летний водитель Volkswagen Golf сбил троих человек и врезался в электроопору, сообщили в ГИБДД по городу.
Сначала водитель сбил мужчину, переходившего проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.
«После этого водитель изменил траекторию движения и сбил еще двух пешеходов, а затем врезался в электроопору»,— рассказали в Госавтоинспекции.
В результате происшествия пострадали 33-летний мужчина, 23-летняя и 30-летняя женщины. Им оказывается медицинская помощь.
Жители микрорайона регулярно жалуются на отсутствие лежачих полицейских возле остановочных комплексов по улице Петра Столыпина.